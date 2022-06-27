Окупанти атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку. У місті пошкоджено багато житла, інфраструктури. Ворог обстріляв два храми.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що вчора штурмова авіація ворога завдала авіаударів по Лисичанську та Вовчоярівці.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати в районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно”, – йдеться в повідомленні.

Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Співробітники ОВА за можливості обстежують вулиці та будинки і шукають постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу десять квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Також росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, Храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та адміністративну будівлю.

Нагадаємо, противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ із півдня, повідомили в Генштабі ЗСУ. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.