У Росії – дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті внаслідок санкцій Заходу, – Bloomberg

Це стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення РФ в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 млн доларів США, що мали бути виплчені до 27 травня. Невиплата такого роду протягом наступного пільгового місяця вважається подією дефолту в разі пропуску.

Востаннє Росія потрапила в дефолт по відношенню до своїх іноземних кредиторів більше століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від приголомшливого боргового навантаження країни царської епохи в 1918 році.

За деякими показниками, тоді борг наблизився до трильйона доларів у сьогоднішніх грошах.

Повертаючись до сьогоднішньої ситуації, для порівняння, станом на початок квітня іноземці тримали єврооблігації Росії на суму, еквівалентну майже 20 млрд доларів.

Нинішня ситуація з міжнародною ізоляцією Москви свідчить про швидку трансформацію країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи.

Але враховуючи шкоду, яку вже завдано економіці та ринкам, дефолт на даний момент також є переважно символічним і мало має значення для росіян, які і без того мають справу з двозначною інфляцією та найгіршим економічним скороченням за останні роки.

Росія очікувано відмовилася від даних про дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, і була нібито вимушена не платити. Зокрема, минулого тижня в Кремлі оголосили про перехід на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях, критикуючи “форс-мажорну” ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

“Це дуже, дуже рідкісна річ, коли уряд, який в інакшому випадку мав би кошти, змушений оголосити дефолт через дії зовнішніх урядів”, – сказав Хасан Малік, старший суверенний аналітик Loomis Sayles & Company LP. “Це буде один із найбільш переломних дефолтів в історії”.

Офіційна заява зазвичай надходила від рейтингових компаній, але європейські санкції призвели до того, що російські компанії наразі зняті з будь-яких рейтингів. Згідно з документами для облігацій, пільговий період яких закінчився в неділю, власники цих облігацій можуть відкликати їх самі, якщо ті, кому належать 25% цих цінних паперів погодяться, що настала “Подія дефолту”.

Нагадаємо, 14 червня два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії.