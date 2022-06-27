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Під завалами будинку в Маріуполі виявили ще сто тіл загиблих

Окупанти не планують їх вилучати і ховати.

Під завалами будинку в Маріуполі виявили ще сто тіл загиблих
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У тимчасово захопленому Маріуполі під завалами будинку знайдено ще понад сто тіл загиблих від російського бомбардування.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Нові сумні знахідки. Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та вул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування”, – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що окупанти не планують вилучення і поховання тіл.

Нагадаємо, у західному напрямку через Маріуполь рухаються колони військової техніки російських окупантів. Ворог залишає в місті великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів, таких як порт, залізниця та заводи.

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