Під завалами будинку в Маріуполі виявили ще сто тіл загиблих

Окупанти не планують їх вилучати і ховати.

У тимчасово захопленому Маріуполі під завалами будинку знайдено ще понад сто тіл загиблих від російського бомбардування.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь. Нові сумні знахідки. Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та вул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування”, – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що окупанти не планують вилучення і поховання тіл.

Нагадаємо, у західному напрямку через Маріуполь рухаються колони військової техніки російських окупантів. Ворог залишає в місті великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів, таких як порт, залізниця та заводи.