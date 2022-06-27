​Перехоплення ГУР: російські окупанти шукають можливостей поїхати з війни

Моральний дух окупантів дуже низький, вони шукають можливостей залишити війну.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Росіянин скаржиться матері на жахливий став справ, великі втрати та просить її шукати військового юриста, щоб знайти можливість поїхати з війни: «Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все х… й… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо».

На питання, чому не підвозять боєприпаси, відповідає прямо: «Тому що всі сц… (бояться)».

«Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси», - повідомляє матері в перехопленій розмові окупант.

Нагадаємо, очільник воєнної розвідки Буданов припустив, що перелом на фронті почнеться із серпня.

Також, за словами голови ГУР МО, Росія проводить приховану мобілізацію.