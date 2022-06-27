Комітет з прав людини погодив призначення Лубінця на посаду омбудсмана

Призначення нового Уповноваженого з прав людини заплановано вже цього тижня.

У понеділок, 27 червня, у форматі відеоконференції відбулось засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомила пресслужба Комітету.

"Члени Комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбаченим Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та про відсутність причин, що перешкоджають зайняттю ним цієї посади", - зазначено в повідомленні.

Джерела LB.ua в парламенті повідомляють, що голосування за призначення Лубінця планується вже наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада проголосувала за висловлення недовіри уповноваженій із прав людини Людмилі Денісовій. "За" проголосували 234 народні депутати. Представники правозахисних організацій звернулися до парламенту із закликом припинити політизувати інститут омбудсмана і провести прозорий конкурс на цю посаду.