"Виставка називається "За нашу і вашу свободу". Цей вираз зрозумілий і в Києві, і у Варшаві".

У Варшаві відбулося відкриття виставки знищеної силами оборони України російської техніки "За нашу і вашу свободу".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Я щиро вдячна польському народу та польській державі за всю ту допомогу, яку отримала Україна за 124 дні відсічі повномасштабної російської агресії. І в тилу, і на передовій українці відчувають підтримку поляків. Польська зброя зміцнює нашу оборону на фронті. Ми завжди пам'ятатимемо це!", – сказала на відкритті виставки заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також у заході взяли участь керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик та заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич. Маляр подякувала особисто Дворчику та канцелярії прем'єр-міністра Польщі за співпрацю в організації цієї виставки.

"Виставка називається "За нашу і вашу свободу". Цей вираз зрозумілий і в Києві, і у Варшаві. Я сподіваюся, що люди, які побачать цю техніку у Варшаві, а потім в інших містах, краще відчують, що маємо спільну мету. Ми хочемо показати, що через нашу територію російські танки можуть потрапити до Європи лише як виставкові експонати. Україна вже довела, що є надійним щитом Європи на сході", - наголосила Маляр.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua