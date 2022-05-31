Не політизувати інститут омбудсмана і провести прозорий конкурс, - правозахисники звернулися до ВР через звільнення Денісової

Рекомендують "провести публічні консультації з правозахисними організаціями щодо процедур та критеріїв обрання кандидатів на посаду Омбудсмана".

Представники правозахисних організацій звернулися до Верховної Ради із закликом припинити політизувати інститут омбудсмана і провести прозорий конкурс на цю посаду.

Текст звернення оприлюднили на сайті Центру прав людини Zmina.

"Закликаємо Верховну Раду України припинити політизацію і спроби знищення незалежності інституту Омбудсмана та створити умови для проведення відкритого та незалежного конкурсу на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотриманням міжнародно визнаних стандартів прозорості, неупередженості та залучення громадянського суспільства", - йдеться в тексті звернення.

Представники правозахисних організацій наголосили: попри критику роботи Людмили Денісової не підтримують зміни в законодавстві під час воєнного стану, які дозволяють висловлювати недовіру і звільняти омбудсмана з порушенням процедури.

На думку правозахисників, це "є загрозою для всієї державної системи захисту прав людини та основоположних свобод".

Підписанти заяви наполягають провести відкритий конкурс "із залученням представників громадянського суспільства до процесу добору кандидатів". "Обрання Омбудсмана без визначених належним чином процедур призведе не до виправлення недоліків роботи інституції, а до поглиблення наявних проблем", - йдеться у зверненні.

Також правозахисники рекомендують "провести публічні консультації з правозахисними організаціями щодо процедур та критеріїв обрання кандидатів на посаду Омбудсмана".

"Український громадський правозахисний рух спирається на глибокі традиції відстоювання пріоритетів прав людини. За нинішніх обставин широкомаcштабної війни, що має світоглядний ціннісний характер, для нашої держави важливою є незалежна інституція, яка гарантує захист прав людини та основоположних свобод. Це те, що відрізняє нас від Росії і робить частиною цивілізованого світу", - наголосили автори звернення.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 31 травня проголосувала за висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. "За" проголосували 234 народні депутати.