Прем'єр Ірландії побував на деокупованій Київщині

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

"Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами", – прокоментував Кулеба.

Фото: facebook/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Фото: facebook/Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

За його словами, прем'єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні в цей непростий час.

Він відзначив, що на сьогодні в Ірландії знаходяться близько 40 тисяч українців, які вимушено тікали від воєнної агресії Росії та подякував країні за постійну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, до України прибув премʼєр-міністр Ірландії. Міхал Мартін обговорить, як його країна може допомогти в поточних потребах України.

Раніше Ірландія заморозила російських активів на 1,72 млрд євро.

Крім того, сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом, а сама країна підтримує заявку України на членство в Євросоюзі.