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СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю на Київщині

Крім того, викрито колаборанта на Луганщині та нейтралізовано агентурну мережу на Одещині.

СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю на Київщині
Фото: СБУ

З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки розслідує більше однієї тисячі кримінальних проваджень щодо державної зради та колабораційної діяльності.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Так, за повідомленням української спецслужби, у Києві завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів.

На Київщині затримано зрадницю, яка "здавала" окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель.

"Затримана також займалася мародерством - спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів", - додають у повідомленні спецслужби.

У Луганській області СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів. Колаборанту повідомлено про підозру.

На Одещині кіберфахівці спецслужби нейтралізували мережу російських інтернет-агентів із п'яти осіб, які "розганяли" через соцмережі деструктивні дописи.

Нагадаємо, СБУ наклала арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного з комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин країни-агресора.

Також СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України.

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