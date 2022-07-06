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Подоляк назвав вихід ЗСУ з Лисичанська питанням правильного повернення Донбасу, – Bild

“Ми хочемо воювати якістю і мінімізуємо втрати”.

Подоляк назвав вихід ЗСУ з Лисичанська питанням правильного повернення Донбасу, – Bild
Фото: Влад Кузніченко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що відступ Збройних сил України від Лисичанська – це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення його.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild.

Подоляк зазначив, що зараз окупанти мають перевагу в далекобійній артилерії, а війна йде за принципом артилерійської дуелі. При цьому 90% втрат становлять втрати від артилерійських ударів.

На думку радника глави ОП, якість управління військами і планування операцій в українців набагато вища, ніж у росіян, а маючи "відносний паритет" в озброєннях, ЗСУ зможуть вибити ворога.

"Це не питання, коли вони заберуть Донбас. Це питання, яку ціну вони готові заплатити, щоб покинути Донбас. Проблема Росії, що вона воює кількістю, а не якістю. Ми хочемо воювати якістю. Ми мінімізуємо втрати, і питання тимчасового відступу від Лисичанська і з Луганської області, це питання не втрати Донбасу, а питання правильного зворотного повернення Донбасу", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, 3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, щоб зберегти життя особового складу. У Генштабі наголосили – продовжують боротьбу, але для успіху "недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси". 

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