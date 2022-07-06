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ППО знищила дві крилаті ракети, якими ворог намагався атакувати Миколаївську область

Ворог запустив їх із підводного човна. 

ППО знищила дві крилаті ракети, якими ворог намагався атакувати Миколаївську область
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" вранці 6 липня збили дві російські крилаті ракети, якими вороги намагались атакувати Миколаївщину. 

Вони були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря, йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що ворог станом на сьогодні тримає в Чорному морі три надводних і два підводних ракетоносії і один великий десантний корабель.  

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