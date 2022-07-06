ППО знищила дві крилаті ракети, якими ворог намагався атакувати Миколаївську область

Бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" вранці 6 липня збили дві російські крилаті ракети, якими вороги намагались атакувати Миколаївщину.

Вони були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря, йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що ворог станом на сьогодні тримає в Чорному морі три надводних і два підводних ракетоносії і один великий десантний корабель.