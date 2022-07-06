Затримали ділків на гарячому - ті встигли між станціями Новоселиця та Мамалига викачати півтори тонни пального.

У Чернівецькій області викрили злочинну групу, у яку входили працівники локомотивного депо і приватний підприємець, що викрадала з Укрзалізниці пальне.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організував "схему" житель Буковини, який нещодавно отримав підозру - звернувся до "злодія в законі", аби той допоміг "вибити" борг у розмірі 200 тис. грн.

"Учасники зливали пальне з локомотивів під час їхньої зупинки на одній із залізничних станцій. Підганяли спеціально обладнаний для цього бус. Надалі викрадене пальне реалізовували через мережу АЗС приватного підприємця. Також правоохоронці встановили й місце зберігання пального", - розповіли правоохоронці.

5 липня зловмисників піймали на гарячому. У Чернівецькій обласній прокуратурі повідомили, що ділків затримали правоохоронці між станціями Новоселиця та Мамалига, де вони встигли викачати ще півтори тонни пального.

У затриманих провели обшуки. Вилучили майже 27 тонн краденого пального, спецобладнання, а також автомобіль та 120 тисяч гривень, які були отримані від реалізації викраденого пального. Ще знайшли «чорнові» записи.

Вартість вилученого становить понад два мільйони гривень.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

У поліції зазначили, що організатора схеми затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про повідомлення усім про підозру.

Нагадаємо, торік рівненські залізничники попались на крадіжці дизпалива з маневрових тепловозів.

Раніше піймали львівських залізничників, котрі крали дизпаливо, зливаючи його в поліетиленові пакети.