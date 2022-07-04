Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Дмитро Золотухін: «Війну з Україною Володимир Путін програв 22 лютого 2022 року»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Денис Шмигаль: «Ми будемо робити наголос на розвитку військово-промислового комплексу і переробних індустрій»
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
Росармія форсувала Сіверський Донець і захопила Золотарівку, - Генштаб
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
​Російські війська можуть захопити Луганщину найближчими днями, - ISW
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Михайло Палінчак: “Якщо ваша фотографія змінить чиєсь життя на краще, ви вже не дарма її зробили”
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
Радник глави ОПУ про "хлопки" в російських прифронтових містах: "Маю чотири прості пояснення"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Французькі журналісти потрапили під обстріл росіян на Донеччині

Під обстрілом також опинилися рятувальники ДСНС і місцеві мешканці.

​Французькі журналісти потрапили під обстріл росіян на Донеччині
Скріншот відео з сюжету FRANCE 24
Фото: ДСНС України у Facebook

Журналісти французького телеканалу FRANCE 24 потрапили під обстріл під час роботи над сюжетом про українських рятувальників у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом оскаженілих росіян”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену працівниками ДСНС, рятувальники та французькі журналісти.

Кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.

Нагадаємо, 3 червня двоє журналістів Reuters отримали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк. Водій транспортного засобу, в якому вони їхали, загинув. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також