​Французькі журналісти потрапили під обстріл росіян на Донеччині

Під обстрілом також опинилися рятувальники ДСНС і місцеві мешканці.

Журналісти французького телеканалу FRANCE 24 потрапили під обстріл під час роботи над сюжетом про українських рятувальників у Донецькій області.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу FRANCE 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині була перервана обстрілом оскаженілих росіян”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену працівниками ДСНС, рятувальники та французькі журналісти.

Кадри російських обстрілів журналісти з сюжету не вирізали.

Нагадаємо, 3 червня двоє журналістів Reuters отримали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк. Водій транспортного засобу, в якому вони їхали, загинув.