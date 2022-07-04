​РФ активізувала ракетні обстріли через зміну керівника війни в Україні, – розвідка

На думку начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, Росія активізувала останнім часом використання ракет не через захоплення ЗСУ острова Зміїний, а через зміну керівника “спеціальної воєнної операції”.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю РБК Україна.

“Ці фактори абсолютно між собою не пов'язані. Взагалі питання чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє”, – сказав Буданов.

Окрім того, на думку начальника ГУР, Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їх ракети. Є питання щодо їхньої невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню.

“Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно то й виправдовуються”, – зазначив він.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни США (ISW) у звіті на 26 червня повідомив про те, що, ймовірно, начальник Головного військово-політичного управління збройних сил РФ, генерал-полковник Геннадій Жидко тепер керує веденням війни проти України. До нього цим займався командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

До слова, Кирило Буданов прогнозує закінчення війни в наступному році поверненням усіх захоплених Росією територій.