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Рада звільнила очільницю Міністерства соцполітики Лазебну

За це рішення проголосували 277 депутатів.

Рада звільнила очільницю Міністерства соцполітики Лазебну
Марина Лазебна
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада на засіданні 18 липня звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За звільнення міністра соцполітики проголосували 277 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, раніше Лазебна подала заяву про звільнення.

Як повідомляли джерела LB.ua, найближчими днями у парламенті відбудеться голосування за призначення керівниці Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики.

Фото: Ярослав Железняк

Торік у листопаді ВРУ відправила у відставку п'ятьох членів уряду. На нараді "Слуги Народу" із президентом Зеленським у Трускавці прем'єр Денис Шмигаль зміг відстояти Лазебну.

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