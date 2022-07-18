Верховна Рада на засіданні 18 липня звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.
Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За звільнення міністра соцполітики проголосували 277 депутатів.
Нагадаємо, раніше Лазебна подала заяву про звільнення.
Як повідомляли джерела LB.ua, найближчими днями у парламенті відбудеться голосування за призначення керівниці Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики.
Торік у листопаді ВРУ відправила у відставку п'ятьох членів уряду. На нараді "Слуги Народу" із президентом Зеленським у Трускавці прем'єр Денис Шмигаль зміг відстояти Лазебну.