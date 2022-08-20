Українські захисники відбили ворожі наступи і штурми на п'яти основних напрямках, - Генштаб

На Південнобузькому рашисти ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне.

Російські окупанти зазнали невдачі при наступах і штурмах на декількох основних напрямках фронту.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Слов'янському рашисти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Але українські бійці завдали загарбникам втрат і відкинули їх назад.

На Краматорському росіяни спробували на Спірне – Івано-Дар’ївку та Миколаївку – Виїмку, але теж безуспішно.

На Бахмутському окупанти намагалися покращити своє тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема. Однак і тут успіху не мали й отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському вороги вели безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське. Така ж ситуація повторилася на Новопавлівському керунку (Благодатне – Золота Нива).

Наразі на Південнобузькому напрямку росармія веде наступальний бій у бік Васильків – Благодатного.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 20 серпня така:

на Сіверському Росія продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Також загарбники обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Росія продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України. Також загарбники обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. на Харківському рашисти здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги. Також завдали авіа біля Прудянки та Верхнього Салтова і вели повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева.

рашисти здійснили обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Карасівка, Великі Проходи, Черняки, Піщане та Печеніги. Також завдали авіа біля Прудянки та Верхнього Салтова і вели повітряну розвідку неподалік Руських Тишків та Золочева. на Слов’янському ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману.

ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману. на Донецькому росіяни продовжують наступальні дії і зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

росіяни продовжують наступальні дії і зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. на Краматорському рашисти завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Також здійснили авіаудар неподалік Івано-Дар’ївки.

рашисти завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Також здійснили авіаудар неподалік Івано-Дар’ївки. на Бахмутському зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Останні три зазнали ще й авіаударів РФ.

зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Останні три зазнали ще й авіаударів РФ. на Авдіївському рашисти здійснювали обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдали авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки.

рашисти здійснювали обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдали авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки. на Новопавлівському окупанти обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка.

окупанти обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. на Запорізькому загарбники намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони. З танків, ствольної артилерії та РСЗВ вороги обстріляли райони населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація РФ діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки.

загарбники намагаються не допустити просування підрозділів Сил оборони. З танків, ствольної артилерії та РСЗВ вороги обстріляли райони населених пунктів Великомихайлівка, Шевченко, Гуляйпільське, Шевченківське, Новоандріївка, Новопіль, Ольгівське, Щербаки, Бурлацьке та Степове. Авіація РФ діяла по районах Білогірʼя, Залізничного, Малих Щербаків та Малої Токмачки. на Південнобузькому росіяни продовжують сковувати дії Сил оборони, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Миколаївському керунку. Ворог здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаудару неподалік Ольгиного.

росіяни продовжують сковувати дії Сил оборони, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Миколаївському керунку. Ворог здійснював обстріли із танків та різнокаліберної артилерії біля Миколаєва, Українки, Олександрівки та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаудару неподалік Ольгиного. корабельне угруповання Росії в готовності утримує два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, на Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районі Борщової, але під вогнем українських захисників відступив із втратами. У районі Ізюма окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили.