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Офіцери-десантники окупантів бояться воювати проти України, - ГУР

Вирішили призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань.

Офіцери-десантники окупантів бояться воювати проти України, - ГУР
Фото: Народное сопротивление Украины

Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну.

Про це повідомляє у Телеграм Головне управління розвідки Міноборони.

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта ухвалено рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

"Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам, де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів повітряно-десантних військ.

Так, на посади від командира взводу до командира батальйону з подальшим виїздом в Україну відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання.

"Зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу країни-окупанта. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди", - розповіли у ГУР.

Нагадаємо, що втрати Росії у війні проти України станом на 20 серпня становлять 44 900 військових, 1 907 танків та 1 018 артилерійських систем.

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