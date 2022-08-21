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У Києві прощаються з Русланою Писанкою

Прощання проходить у Спасо-Преображенському соборі.

У Києві прощаються з Русланою Писанкою
Фото: ТСН

21 серпня рідні та близькі попрощалися з українською актрисою та телеведучою Русланою Писанкою, яка нещодавно померла у Німеччині від тяжкої хвороби.

Про це повідомила ТСН.

Прощання проходить у Спасо-Преображенському соборі в Києві. В соборі стоїть портрет телеведучої, а за ним прах, який привіз її чоловік Ігор Ісаков. Попрощатися з Писанкою прийшли її колеги та друзі. Після церемонії прощання її буде поховано на Байковому цвинтарі.

Фото: ТСН

Нагадаємо, що Руслана Писанка - українська актриса та телеведуча. Справжнє прізвище - Писанко, під ним актрису вказано в титрах фільму "Кілька любовних історій". Вона померла на 57-му році життя. 

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