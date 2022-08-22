У тимчасово окупованій Луганщині - загальна мобілізація, спершу братимуть власників паспортів "ЛНР" і РФ, - розвідка

У тимчасово окупованій Луганщині, зокрема у Сватовому, оголосили про початок загальної мобілізації.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Окупаційна влада планує провести заходи у два етапи.

Спершу мобілізовуватимуть власників паспортів "ЛНР" і РФ. Тоді візьмуться за решту чоловіків віком від 18 до 65 років.

Мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Окупанти не повідомили, доки вони триватимуть.

"Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "л/днр" та зс рф", - додали в ГУР.

Що цікаво - росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Так, вони на загальних підставах провели обшук у голови окупаційної адміністрації Довжанська, колаборанта Андрія Сухачова.

Нагадаємо, росіяни затримують дітей на Луганщині, а за звільнення вимагають відправити когось із родичів на фронт.

Також в ОРЛО рашисти дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків.