В Україні загинув військовий з Нової Зеландії

В Україні на війні проти російської окупації загинув військовий з Нової Зеландії. Міністр оборони Пені Енаре виступила з заявою щодо цього, пише The Guardian.

Військовий не мав чинної служби в Новій Зеландії.

"Висловлюю співчуття родині, друзям і колегам новозеландського солдата, який, як повідомляється, загинув в Україні під час відпустки з армії", – сказала вона.

Сили оборони уточнили, що загиблий в армії Нової Зеландії був у відпустці без утримання.

Військові Нової Зеландії тренують українських колег у Великій Британії, країна також надає іншу підтримку.