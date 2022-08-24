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В Україні загинув військовий з Нової Зеландії

Обставини смерті не повідомляються. 

В Україні загинув військовий з Нової Зеландії
Ілюстративне фото
Фото: dt.ua

В Україні на війні проти російської окупації загинув військовий з Нової Зеландії. Міністр оборони Пені Енаре виступила з заявою щодо цього, пише The Guardian

Військовий не мав чинної служби в Новій Зеландії.

"Висловлюю співчуття родині, друзям і колегам новозеландського солдата, який, як повідомляється, загинув в Україні під час відпустки з армії", – сказала вона. 

Сили оборони уточнили, що загиблий в армії Нової Зеландії був у відпустці без утримання.

Військові Нової Зеландії тренують українських колег у Великій Британії, країна також надає іншу підтримку. 

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