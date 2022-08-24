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Сили ППО збили над Черкаською областю ворожу ракету

Голова ОВА закликав не публікувати фото і відео. 

Сили ППО збили над Черкаською областю ворожу ракету
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування "Південь"

Сили повітряної оборони збили над Черкаською областю ворожу ракету.

Про це в телеграмі повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

"Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях!" – написав він.

Табурець також закликав слідувати правилам безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, під час цієї повітряної тривоги Росія вдарила по Миргороду Полтавської області. Зафіксовано чотири влучання в обʼєкти інфраструктури. 

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