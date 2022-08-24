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Оркестр шотландської гвардії привітав українців із Днем Незалежності піснею “Стефанія”

"Стефанія" Kalush Orchestra перемогла на Євробаченні цього року.

Оркестр шотландської гвардії привітав українців із Днем Незалежності піснею “Стефанія”
Скріншот відео
Фото: Міноборони Британії у Twitter

Міноборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

Відео Міноборони Британії опублікувало у Twitter.

“Сьогодні Україна відзначає 31 рік Незалежності. На честь ювілею та для вшанування українського народу Оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія” на параді кінної гвардії”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем Незалежності, склавши букет із соняшників і бавовни.

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