"Стефанія" Kalush Orchestra перемогла на Євробаченні цього року.

Міноборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру (Royal Corps of Army Music).

Відео Міноборони Британії опублікувало у Twitter.

“Сьогодні Україна відзначає 31 рік Незалежності. На честь ювілею та для вшанування українського народу Оркестр шотландської гвардії виконав пісню-переможницю Євробачення “Стефанія” на параді кінної гвардії”, – йдеться в повідомленні.

Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.



To honour the anniversary and as a tribute to the Ukrainian people, the @ScotsGuardsBand performed the winning @Eurovision entry, 'Stefania', on Horse Guards Parade. 🇺🇦🇬🇧@ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022

Нагадаємо, посол Великої Британії Мелінда Сіммонс привітала українців з Днем Незалежності, склавши букет із соняшників і бавовни.