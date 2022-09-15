Львівський BookForum 2022 оголосив програму

Львівський BookForum 2022 стане майданчиком, що об’єднає Україну з культурною елітою світу заради висвітлення на весь світ гострих та незручних питань сьогодення – таку заяву опублікувала пресслужба заходу.

Основне завдання, яке ставлять перед собою організатори BookForum 2022 – на міжнародному рівні порушити питання покарання російських пропагандистів нарівні з військовими злочинцями та сприяти організації міжнародного трибуналу для замовників і виконавців найбільшої війни в Європі з часів Другої світової. Упродовж чотирьох днів гості заходу шукатимуть зрозумілі алгоритми дій, дискутуючи на такі теми:

Про те, як війна в Україні змінить Європу, говоритимуть Філіп Сендс, Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко та Міша Ґленні;

Про імперіалізм та ідентичність спілкуватимуться Олена Стяжкіна, Абдулразак Гурна, Ігор Померанцев, Лідія Качо, Джон Лі Андерсон;

Пропаганду та покарання пропагандистів обговорюватимуть Філіп Сендс, Бруно Масаеш, Пітер Померанцев, Люба Цибульська, Емма Вінберг.

Також серед спікерів цьогорічного Форуму будуть: Генрі Марш, Ювал Ной Харарі, Джонатан Літтель, Ніл Гейман, Маргарет Етвуд, Майкл Катакіс, Олександр Михед, Севгіль Мусаєва, Олена Стяжкіна, Вадим Карп’як та ін.

З повною програмою Львівського Book Forum 2022 можна ознайомитися за посиланням.

За словами програмної директорки Львівського міжнародного BookForum та кураторки фестивалю Софії Челяк, культурний фронт є антиподом пропаганди, що стала винуватцем війни нарівні з її замовниками. Саме тому голос культури має бути озвученим і почутим.

«Роль публічних інтелектуалів завжди була в тому, щоб не просто осмислювати дійсність, але і впливати на певні політичні рішення. Саме культурний істеблішмент починає дискусії, які зрештою відбиваються на ключових подіях світу. Наша програма побудована так, щоб висвітлити незручні запитання, на які може не бути однозначної відповіді. Тому нам важливо почати дискусію, яка стане зброєю у перемозі над злом, що відбувається зараз», – каже Софія Челяк.

Нагадаємо, Львівський BookForum 2022 відбудеться з 6 до 9 жовтня. У зв’язку із заходами безпеки цьогорічний Форум пройде в гібридному форматі: офлайн-дискусії з онлайн-трансляціями.