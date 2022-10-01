Розстріл евакуаційної колони біля Куп'янська стався 25 вересня, - прокуратура

Загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна жінка.

Унаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна жінка.

Про це повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загинули 24 людини, з них 13 дітей і одна вагітна жінка. Це остаточні дані", - сказав він.

Раніше в.о. глави СБУ Василь Малюк повідомив, що обстріл стався в т. зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом.

У прокуратурі уточнили, що розстріл евакуаційної колони стався 25 вересня поблизу с. Курилівка Куп'янського району.

Нагадаємо, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури розслідують цей військовий злочин за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу.

Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Кільком людям, що їхали в обстріляній колоні, вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі ЗСУ звільнили більше 450 населених пункти на Харківщині, серед останніх – Купʼянськ-Вузловий (одна з найбільших залізничних розв’язок Харківської області). Однак, через постійні обстріли з боку РФ з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини почали часткову евакуацію жителів.