Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

На проведение работ выделены 193 млн рублей, они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Министерство обороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подводной лодки "Запорожье", украденной Россией во время оккупации Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На российском портале государственных закупок размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделены 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил журналистам, что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.

В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика".

Напомним, дизельная подводная лодка "Запорожье" (проект 641) была построена в 1970 году. Высокопоставленные представители Минобороны и Генштаба Украины ранее неоднократно заявляли о бесперспективности нахождения единственной субмарины в составе ВМС страны, тем более, что в составе украинского флота нет офицеров, а тем более матросов-подводников, имеющих навыки подводного плавания в последние 15 лет. Субмарина около 20 лет находилась на ремонте и совершила первое плавание после восстановления в апреле 2012 года.

Войска Российской Федерации захватили украинскую подводную лодку "Запорожье" 21 марта 2014 года. Она находилась в Стрелецкой бухте неподалеку от Севастополя.

Ранее полпред президента РФ в Крыму Олег Белавенцев высказал предположение, что субмарину превратят в музейный экспонат.