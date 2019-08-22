Россия решила утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", захваченную в оккупированном Крыму

Министерство обороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подводной лодки "Запорожье", украденной Россией во время оккупации Крыма.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На российском портале государственных закупок размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделены 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.
Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, сообщил журналистам, что "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.
В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика".
Напомним, дизельная подводная лодка "Запорожье" (проект 641) была построена в 1970 году. Высокопоставленные представители Минобороны и Генштаба Украины ранее неоднократно заявляли о бесперспективности нахождения единственной субмарины в составе ВМС страны, тем более, что в составе украинского флота нет офицеров, а тем более матросов-подводников, имеющих навыки подводного плавания в последние 15 лет. Субмарина около 20 лет находилась на ремонте и совершила первое плавание после восстановления в апреле 2012 года.
Войска Российской Федерации захватили украинскую подводную лодку "Запорожье" 21 марта 2014 года. Она находилась в Стрелецкой бухте неподалеку от Севастополя.
Ранее полпред президента РФ в Крыму Олег Белавенцев высказал предположение, что субмарину превратят в музейный экспонат.