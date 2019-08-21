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С начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Информации о потерях нет.

С начала суток боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В среду, 21 августа, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не было.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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