В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут "переехавшие" из-за закрытия "Жулян" авиакомпании

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября.

Аэропорт "Борисполь" примет рейсы 10 авиакомпаний, которые будут перенесены из-за закрытия на ремонт аэродрома "Жулян" , распределив их между терминалами D и F.

Об этом информирует avianews.com.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоу-костов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского закроется на реконструкцию с 2 по 12 сентября. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки №1 и №2. Стоимость работ оценивается в 33 млн грн.