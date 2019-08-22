Товар пытались незаконно переместить из России в Украину.

21 августа, в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2019", пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Информацию о возможной незаконной переправке парашютов получил участковый инспектор. Вскоре, патрулируя участок госграницы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевске, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

"В них находились парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории сопредельного государства", - отметилив в ГПСУ.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности, продолжаются. Также оповещены взаимодействующие структуры.

Напомним, ранее на границе с РФ задержали "УАЗ" с 49 ящиками водки и рыболовным снаряжением на 200 тыс. гривен.