Коболев предложил украинцам сделать "газовый запас" на зиму по летним ценам

НАК "Нафтогаз Украины" запускает новый продукт для бытовых потребителей под названием "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, предоплатив желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", – цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В своем фейсбуке Коболев отметил, что, учитывая планы России организовать очередную "газовую войну", сложно спрогнозировать зимнюю цену на газ.

"Украина взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ с 1 января 2020 года, и это сейчас отражено в постановлениях правительства. Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт "Газовый запас", воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ", - написал он.

По словам Коболева, суть предложения проста: каждый бытовой потребитель может заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной летней низкой цене, а использовать его - зимой.

Предложение будет действовать до 25 сентября. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС, стоимости транспортировки, распределения и маржи газсбытов). Купить по этой цене можно до 25 тыс. кубометров на одну семью.

"Для максимального удобства потребителей Нафтогаз предложил всем "газсбытам" реализовать эту программу совместно. Чтобы воспользоваться предложением, позвоните своему поставщику газа", - посоветовал глава компании.

Напомним, Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В августе НАК продает природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств уже по цене 4653,54 гривен/тыс. куб. м (без НДС и транспортировки). По старой методике в июне газ должен был стоить 6299 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение), а после изменения методики цена упала до 5554 гривен.

В начале августа "Нафтогаз Украины" обжаловал постановление Кабмина об изменении методики формирования цен на газ для населения.