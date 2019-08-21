Филарет подал иск к архиепископу Евстратию о "защите чести и достоинства"

Почетный патриарх Филарет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к члену синода Православной церкви Украины архиепископу Черниговскому и Нежинскому Евстратию (Зоре).

Об этом говорится в фейсбуке архиерея.

"...из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко М. А.) судится с архиепископа Евстратием (Зорей И. В.) о «защите чести и достоинства»", - сообщил он.

Архиепископ Евстратий отметил, что ранее по этому же поводу с ним судились мужской монастырь при Киево-Печерской лавре и

ООО "Союз православных журналистов".

"Кстати, монастырь МП и Общество с ограниченной ответственностью суды проиграли", - добавил архиерей.

Напомним, после так называемого восстановительного собора УПЦ Киевского патриархата 20 июня архиепископ Евстратий предсказал церкви Филарета участь маргинальной секты.

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет заявил, что отказался признавать решения "так называемой ПЦУ".