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У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України

Відповідний указ підписав російський прем'єр.

У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Фото: EPA/UPG

У Росії призначили куратора незаконно анексованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це пише РБК.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав указ про те, що “розвитком нових територій” керуватиме Вадим Васильєв. 

Він також призначений заступником міністра з питань будівництва та ЖКГ Росії, а до цього обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". 

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський визнав укази Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей нікчемними.

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