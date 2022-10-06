У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України

У Росії призначили куратора незаконно анексованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це пише РБК.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав указ про те, що “розвитком нових територій” керуватиме Вадим Васильєв.

Він також призначений заступником міністра з питань будівництва та ЖКГ Росії, а до цього обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський визнав укази Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей нікчемними.