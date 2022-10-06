Місцевість на заході Луганщини придатна для маневрів, які ЗСУ використовували на Харківщині у вересні, – ISW

Наразі немає жодних ознак того, що російські військові суттєво посилили цей регіон.

Російським військам не вдалося утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі частини окупованої Росією північно-східної України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Місцевість на заході Луганщини придатна для такого типу швидкої маневрової війни, яку українські сили ефективно використовували на сході Харківської області на початку вересня.

Аналітики зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що російські військові суттєво посилили цей регіон.

“Триваючий контрнаступ України на півночі та півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області сили оборони України звільнили шість населених пунктів, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, не озвучивши назви.