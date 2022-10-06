На півдні України за ніч знищили девʼять "шахідів"

На півдні України сили оборони за ніч знищили девʼять безпілотників "Шахід-136".

Про це повідомили в Телеграм Повітряних сил.

"Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Південь", – йдеться у повідомленні.

Останнім часом російська армія використовує ці безпілотники для ударів по обʼєктах інфраструктури. У вересні українські оборонці повідомили, що часте застосування ударних БпЛА свідчить про зміну тактики: Росія намагається економити крилаті ракети.

Минулої ночі такими апаратами атакували Київську область.

"Шахіди" через малу висоту складно виявляються ППО, тож українців закликали бути пильними: розпізнати такий дрон можна за гучним звуком, схожим на мопед чи бензопилу.