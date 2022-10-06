РФ лобіює за таємне голосування в ООН щодо псевдореферендумів на окупованих територіях, – Reuters

Після анексії Росією Криму у 2014 році Рада Безпеки ООН не змогла ухвалили резолюцію із засудженням псевдореферендуму у Криму.

Росія намагається замінити публічне голосування Генеральною асамблеєю ООН за резолюцію про невизнання анексії українських територій таємним голосуванням.

Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що наступного тижня 193 члени Генеральної асамблеї ООН вирішуватимуть, чи засуджувати спробу анексії РФ чотирьох частково окупованих областей України після організації там псевдореферендумів.

“Росія лобіює за таємне, а не публічне голосування”, – йдеться у матеріалі.

Наразі західні держави складають резолюцію, запропоновану до ухвалення Генеральній асамблеї, із засудженням дій Росії.

“За словами дипломатів, Генеральній асамблеї, вірогідно, доведеться публічно голосувати, чи робити голосування таємним”, – пише видання.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН наступного понеділка, 10 жовтня, проведе засідання для обговорення анексії Росією українських територій.

30 вересня делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівські псевдореферендуми в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією окупованих українських територій зневажає цілі та принципи організації.