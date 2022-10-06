Минулої доби окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, пошкоджені будинки і господарські споруди

Люди не постраждали.

Упродовж минулої доби росіяни обстрілювали два райони Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки та об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Так, учора орієнтовно з 09:45 до 13:30 обстрілів зазнав Миколаївський район області. Було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

Баштанський район також опинився під ворожими ударами. У Березнегуватській громаді був обстріл 5 жовтня о 22:21. Сьогодні, 6 жовтня, о 04:57 зафіксовано обстріл ще одного населеного пункту громади. Постраждалих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Також учора, 5 жовтня, о 07:30 та 09:30 були обстріли Широківської громади. Росіяни влучили по відкритих територіях і сільгоспугіддях, постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами С-300. Півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог випустив по Очакову.