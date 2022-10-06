Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ГоловнаСуспільствоВійна

ГРУ Росії намагалося завербувати полонених "азовців" "знищувати Захід і США"

В "азовців" одностайно була одна думка: "Вони – наші вороги, ми – українські військові". 

ГРУ Росії намагалося завербувати полонених "азовців" "знищувати Захід і США"
Богдан Кротевич
Фото: скріншот

Російське ГРУ пропонувало полоненим бійцям "Азова" співпрацю. Їх намагалися схилити до участі у війні на боці ворога. 

Про це на пресконференції НВ повідомив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. 

"Вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ, бо ви, хлопці, гарно воюєте, і давайте разом знищувати, я зараз у лапки беру і кажу цитату ГРУ, а не свою, "знищувати Захід і США". Це достатньо дивно, але отак от було. В "азовців" одностайно була одна думка: «Вони – наші вороги, ми – українські військові»", – зазначив він.

Кротевич додав, що перші чотири дні полону він, заступник командира полку "Азов" Ілля Ігнатьєв і т.в.о заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом Ілля Самойленко перебували в одному місці в Оленівці. У ніч на пʼятий день їх перекинули в інше місце, ймовірно, через аеропорт у Ростові.

"Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я думав, що це був Пітер, бо чув чайок", – зазначив він.

До звільнення полонені перебували на території Росії в одиночних камерах. 

Нагадаємо, Ігнатьєв, Самойленко і Кротевич були звільнені з ворожого полону 21 вересня. Тоді з полону повернулись 215 воїнів. Росія натомість отримала путінського кума Віктора Медведчука. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також