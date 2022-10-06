ГРУ Росії намагалося завербувати полонених "азовців" "знищувати Захід і США"

В "азовців" одностайно була одна думка: "Вони – наші вороги, ми – українські військові".

Російське ГРУ пропонувало полоненим бійцям "Азова" співпрацю. Їх намагалися схилити до участі у війні на боці ворога.

Про це на пресконференції НВ повідомив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич.

"Вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ, бо ви, хлопці, гарно воюєте, і давайте разом знищувати, я зараз у лапки беру і кажу цитату ГРУ, а не свою, "знищувати Захід і США". Це достатньо дивно, але отак от було. В "азовців" одностайно була одна думка: «Вони – наші вороги, ми – українські військові»", – зазначив він.

Кротевич додав, що перші чотири дні полону він, заступник командира полку "Азов" Ілля Ігнатьєв і т.в.о заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом Ілля Самойленко перебували в одному місці в Оленівці. У ніч на пʼятий день їх перекинули в інше місце, ймовірно, через аеропорт у Ростові.

"Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я думав, що це був Пітер, бо чув чайок", – зазначив він.

До звільнення полонені перебували на території Росії в одиночних камерах.

Нагадаємо, Ігнатьєв, Самойленко і Кротевич були звільнені з ворожого полону 21 вересня. Тоді з полону повернулись 215 воїнів. Росія натомість отримала путінського кума Віктора Медведчука.