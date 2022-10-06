Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили на Миколаївщині два іранські дрони Shahed-136 і один Mohajer-6

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

Сили ППО збили на Миколаївщині два іранські дрони Shahed-136 і один Mohajer-6
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Сьогодні вранці у Миколаївській області сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136 і безпілотник Mohajer-6.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6.

Нагадаємо, російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також