Сили ППО збили на Миколаївщині два іранські дрони Shahed-136 і один Mohajer-6

Сьогодні вранці у Миколаївській області сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили два іранські дрони-камікадзе Shahed-136 і безпілотник Mohajer-6.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136 та один ударний безпілотник Mohajer-6.

Нагадаємо, російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи.