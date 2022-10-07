Рада заявила про необхідність деокупації Росією островів Японії

Депутати звернулися до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та національних парламентів іноземних держав світу.

Верховна Рада України на засіданні 7 жовтня прийняла Постанову про Звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти щодо Північних територій Японії.

За постанову проголосували 287 народних депутатів, передає кореспондент LB.ua.

Народні депутати звернулися до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав світу про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Авторський колектив нардепів у пояснювальній записці до постанови нагадав, що повномасштабна збройна агресія РФ проти України вкотре засвідчила: "питання демаркації кордонів суверенних держав і наступна беззастережна повага до територіальної цілісності незалежних держав є наріжним каменем належного співіснування всіх членів міжнародної спільноти".

Як відомо, у період із серпня по вересень 1945 року СРСР незаконно окупував Північні території Японії, а згодом провів і депортацію японського населення.

"Разом з тим, у Спільній декларації Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Японії від 19 жовтня 1956 року зазначено, що Радянський Союз погодився після нормалізації двосторонніх відносин з Японією та укладення мирного договору передати острови Хабомаї та Шикотан Японії. Натомість і дотепер РФ як «правонаступник СРСР» не виконала своїх зобов’язань", – зазначено у записці.

Постановою народні депутати заявляють про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій.

"Верховна Рада визнає, що зазначені території продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації. Та закликає міжнародне товариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії", – закликали автори (Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, Олена Кондратюк та інші нардепи).

Нагадаємо, сьогодні Рада закликала міжнародних партнерів створити міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії. Українські правоохоронці зареєстрували 37 706 злочинів агресії та воєнних злочинів РФ і 16 779 злочинів проти національної безпеки.