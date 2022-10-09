Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко повідомив про закупівлю для потреб ЗСУ партії бронемашин Spartan. Експрезидент у Великій Британії побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.



«Це – бойова машина, називається Spartan. Вони виконують розвідувальну, дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку», – розповів Порошенко.

За його словами, в умовах війни артилерій кількість та важкість поранень залежить від техніки, на якій відбувається штурм чи евакуація. А під час поїздок на Схід та Південь військові порадили йому подивитися у бік машин Spartan, декілька десятків яких вже поставили Україні зі Сполученого Королівства»..



«Приїхавши до Британії, ми домовилися з Міністерством оборони, аби вони показали нам цю техніку. І якщо вона готова, то ми оформимо її для наших Збройних Сил. Ця техніка в ідеальному стані. Усі ці машини одного типу, але заточені під різні функції. Одна призначена для штурму та розвідки, інша для перевезення поранених. Але їх обʼ’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті, не тільки зберігає життя наших воїнів, але й давить русню. Ця техніка швидка, гусенична, вона може проїжджати окопи до 2 метрів в ширину, переїжджати перешкоди та занурюватися у воду до 1 метра», – зазначив експезидент.

Як зазначив Порошенко, 6 таких машин ми вже закупили і вони готові до відправки в Україну. Ще у 8-ми треба замінити акумулятори і підготувати для відправки у штурмовий батальйон».

«Ці шість Spartan днями відправляться через Польщу до України. Так що скоро наші Збройні Сили отримають ось такі бронемашини», – говорить Порошенко.

«Я хочу подякувати вам усім, бо саме ви допомогли зібрати частину коштів на цю бронетехніку. Ми разом з вами врятували бронею не одне життя і кожна ваша та моя гривня вже зіграла величезну роль у контрнаступі. І зіграє ще. До кінця. До перемоги. До всіх звільнених територій нашої країни», – звернувся Порошенко до українців, які допомагають армії.

Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити, при цьому може перевозити до семи осіб, з яких три – члени екіпажу. Може долати водні перешкоди.