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Через пошкодження інфраструктури можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Жоден із пунктів пропуску не закритий.

Через пошкодження інфраструктури можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Державна міграційна служба повідомляє про можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою через ушкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок масованих російських обстрілів. Про це Міграційна служба повідомила у телеграмі. 

"У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на Заході України у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою можливі перебої!" – йдеться у повідомленні. 

За даними "РБК-Україна", проблеми спостерігалися у роботі пунктів пропуску на кордоні з Польщею "Краковець" та "Шегині".

У соцмережах почала ширитися інформація про нібито закриття низки пунктів пропуску на західному кордоні. Митна служба цю інформацію спростувала. Жоден пункт пропуску не закритий, але можливі обмеження.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску повідомив, що три російські ракети, випущені в бік України з Чорного моря, перетнули повітряний простір Молдови. Молдова викликала посла РФ для пояснень. Загалом зранку 10 жовтня Росія випустила по території України 83 ракети.

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