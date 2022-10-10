Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Порошенко купив у Британії партію бронемашин Spartan
Чотири сюжети для України
Чотири сюжети для України
Хто підірвав Кримський міст?
Хто підірвав Кримський міст?
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Ворог знову обстріляв Запоріжжя. Загинули щонайменше 13 людей (уточнено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлюється)
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області від ударів Росії загинули щонайменше чотири людини, майже 20 поранені

В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. 

У Дніпропетровській області від ударів Росії загинули щонайменше чотири людини, майже 20 поранені
Фото: Валентин Резніченко

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Про це повідомив голова ОВА. 

Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 000 людей. Енергетики уже стали до роботи", – написав Валентин Резніченко. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Він закликав ходити в укриття під час атак. 

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, понад 40 них збили сили ППО. Також били "Іскандерами" та ударними безпілотниками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також