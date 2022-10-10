В одному з районів Кривого Рогу зникло світло.

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Про це повідомив голова ОВА.

Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищили наші ППО.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80 000 людей. Енергетики уже стали до роботи", – написав Валентин Резніченко.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Він закликав ходити в укриття під час атак.

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, понад 40 них збили сили ППО. Також били "Іскандерами" та ударними безпілотниками.