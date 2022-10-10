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Боррель анонсував додаткову військову підтримку Україні

Він "глибоко шокований". 

Боррель анонсував додаткову військову підтримку Україні
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час Генасамблеї ООН, 22 вересня 2022.
Фото: EPA/UPG

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель анонсував додаткову військову підтримку України після масованого удару, завданого Росією вранці 10 жовтня.

У твіттері він написав, що "глибоко шокований" російською атакою на цивільних у Києві та інших областях України.

"Таким діям не місце в XXI столітті. Я засуджую їх у найсуворіший спосіб. Ми підтримуємо Україну. Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже на шляху", – написав він. 

Під час атаки Росія випустила понад 80 ракет і задіяла десятки ударних безпілотників. Є жертви і постраждалі в містах, зокрема в Києві. Атаковані Полтавська, Київська, Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Хмельницька, Дніпропетровська області. 

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