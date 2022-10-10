"Союзна держава" Кремля. Наміри окупантів

Аналітична служба «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» та «Східної правозахисної групи» неодноразово заявляли про наміри диктаторського режиму Кремля відтворити «СРСР 2.0». Такі висновки було зроблено на підставі отриманої інформації про активність секретаря генради «союзної держави» Росії та Білорусії Дмитра Мезенцева на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. У період із 2014 по 2022 рік, функціонери т.зв. «союзної держави» не виявляли жодних дій щодо тимчасово окупованих територій України, а після початку повномасштабної агресії Росії проти України різко активізувалися.

Фото: EPA/UPG Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.

«Союзна держава» – наддержавне утворення Росії та Білорусі з поетапно організованим єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним, ринковим та культурним простором. Дане формування створювалося поетапно:

1996 рік – «Договір про створення спільноти Білорусі та Росії»;

1997 рік – «Договір про Союз Білорусі та Росії»;

1998 – «Декларація про подальше єднання Республіки Білорусь і Російської Федерації»;

1999 рік – «Договір про створення Союзної держави».

Основною метою створення "Союзної держави" є відтворення "СРСР 2.0" або "Російської імперії 2.0". Дані наміри підтверджують такі факти:

У 2001 році президент Молдови Володимир Воронін озвучив плани щодо вступу Молдови до «Союзної держави», проте це питання так і не було вирішено.

1999 року президент Югославії Слободан Мілошевич заявляв, що бажає приєднання своєї країни до Союзної держави на правах спостерігача.

У Киргизії опозиція у червні 2007 року намагалася ініціювати референдум щодо приєднання до «Союзної держави».

17 жовтня 2008 року «парламенти» окупованих Росії територій Абхазії та Південної Осетії отримали статус постійних спостерігачів при «Парламентських зборах Союзної держави».

30 вересня 2022 року прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив про те, що анексовані території України увійдуть не тільки до складу Росії, а й також до «Союзної держави».

9 жовтня 2022 року директор другого департаменту СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що НВФ «ДНР», «ЛНР» та окуповані частини Херсонської та Запорізької областей стали частиною «Союзної держави» Росії та Білорусі

У 2022 році, держсекретар «союзної держави» Дмитро Мезенцев, чотири рази відвідував тимчасово окуповані території України і навіть брав участь у нараді, яка проходила в окупованому Донецьку разом із першим заступником адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком та першим заступником голови ради федерації Андрієм Турчаком. Також згідно з ухвалою від 28 квітня 2022 року за №1 «про надання гуманітарної допомоги з бюджету «союзної держави»» було виділено 3 млрд. рублів на підтримку окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України.

Проаналізувавши діяльність і структуру «союзної держави», можна дійти невтішного висновку, що це формування було засновано і підтримувалося лише з єдиною метою – це відтворення «СРСР 2.0». Тобто наявність такої структури сама по собі віщує насильницькі поглинання незалежних держав, які раніше входили в пострадянський простір військовим або гібридним шляхом. Відповідно до отриманої інформації від політологів, які аналізують процеси на пострадянському просторі – у 2023 році в Росії планується транзит влади, який полягає в переході диктатора Росії Володимира Путіна на посаду генсека «союзної держави», але не Росії та Білорусії, а в ширшому форматі. В інформаційному просторі Росії вже почали просувати тему нової «союзної держави». Так 13 серпня 2022 року пропагандист Кремля та «політолог» Антон Брендіхін заявив, що до складу нової «союзної держави», окрім Росії та Білорусії, можуть увійти:

тимчасово окуповані території Грузії, Абхазія та Південна Осетія;

тимчасово окуповані території України;

Придністров'я та автономна республіка «Гагаузія».

Також, на думку Брендіхіна, до цього формування може приєднатися Вірменія, Азербайджан та Казахстан (це швидше більше бажання, ніж факти). На думку колег політологів, транзит влади 2023 року полягає в тому, що Путін повинен залишити посаду президента Росії і стати керівником «союзної держави» у новому форматі. Проте, також у наміри Кремля входить втягування Білорусі у військову агресію Росії проти України під приводом захисту кордонів «союзної держави».

Вище описані процеси походять з одного чинника, це бажання диктатора кремля відтворити «СРСР 2.0», що з ймовірністю може призвести до нових політичних криз або військових конфліктів. Так як початок відтворення «нової радянської імперії» – це перші кроки в агресивній політиці проти незалежних держав пострадянського простору, які не захочуть приєднатися до нового союзу, просто Україна виявилася першою дивною у списку Кремля.