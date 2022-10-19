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Головне за день. Середа, 19 жовтня

Ворожа масована атака ракетами і дронами, обмеження постачання електроенергії, премія Сахарова за свободу думки. Яким запам’ятається 238-й день повномасштабної війни.

Головне за день. Середа, 19 жовтня
Збита ракета над Києвом
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Сьогодні опівдні ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. З бомбардувальників-ракетоносців Ту- 95 та Ту-160 було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

“Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну – зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині”, – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Ще дві ракети було збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

“Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування “Центр”, – зазначається у дописі.

У Києві вдень 19 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Мер міста Віталій Кличко повідомляв, що це – робота ППО.

До цього і в області спрацювала протиповітряна оборона. Ворожі обʼєкти також знищили в небі над Вінницькою, Чернігівською, Полтавською і Харківською областями. Вінничина зазнала й масованого ракетного обстрілу. У Чернігові вибухнув "шахід", у Івано-Франківській області є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Росія атакує столицю України третій день поспіль. Унаслідок ударів по Києву в понеділок загинули пʼятеро мирних мешканці, ще близько 20 були поранені. Учора ударом було вбито трьох осіб – працівників обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Російська армія 19 жовтня вдарила по енергетичній інфраструктурі Івано-Франківської області.

За інформацією керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, було влучання у Бурштинську ТЕС. Через обстріли спалахнула пожежа. Жертв немає.

Понад тиждень тому, 10 жовтня, росіяни вчинили перший удар по енергообʼєкту Івано-Франківської області – Бурштинській ТЕС.

Ворог влучив в енергетичний об'єкт і у Вінницькій області.

Завтра, 20 жовтня, в Україні запроваджуватимуть обмеження постачання електроенергії.

В ОПУ зазначили, що нині російські окупанти знову зруйнували генеруючі об‘єкти енергетики. Тож необхідно мінімізувати користування електроенергією упродовж 7.00-23.00.

Також в Офісі Президента наголосили, що вимога про обмеження споживання електрики стосується усіх областей. Особливе прохання - до підприємств і заводів.

Якщо українці проігнорують прохання, доведеться готуватися до тимчасових відключень.

Крім цього, із 20 жовтня у містах обмежать використання вуличного освітлення.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Росія випустила з території Білорусі 9 іранських безпілотників, 8 вдалося збити. Окупанти завдали масованого удару крилатими ракетами та Shahed-136 по восьми областях.

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала десять ударів по росіянах. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. 

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19-го жовтня – в нашій новині.

Путін оголосив про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України.

Нелегітимний указ стосується частин Донецької і Луганської областей, які країна-загарбниця називає "народними республіками", а також тимчасово захоплених частин Запорізької і Херсонської областей.

Воєнний стан там діє від 24 лютого – він був запроваджений указом президента України, як і в інших областях України.

Частини Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей Москва вважає "своїми" після організації там фейкових референдумів. Які саме заходи на цих територіях окупанти збираються проводити – поки невідомо, в "указі" йдеться про те, що це мають вирішити в триденний термін.

Депутати Європарламенту нагородили народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова за свободу думки 2022 року.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила лауреата 2022 року в залі пленарних засідань у Страсбурзі в сьогодні вдень за рішенням Конференції президентів парламенту.

“Ця нагорода для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося, – сказала Роберта Мецола.

Євродепутати стверджують, що неспровокована загарбницька війна Росії проти України завдає величезних збитків українському народу. Вони б’ються не тільки для того, щоб захистити свої домівки, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, вони також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності, виступаючи “проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити і розділити наш Союз”.

Номінація висвітлює зусилля президента України Володимира Зеленського, окремих осіб, представників громадських ініціатив, державних і громадських інституцій. Яких саме – в нашій новині.

Вручення премії імені Сахарова відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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