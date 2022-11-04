Росія випустила по Сумській області 157 снарядів і мін, з Херсонської області масово вивозять награбоване, – ОВА

За ніч і ранок ворог також бив по Львівській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській і Донецькій областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Черкащині, Житомирщині та Київщині.

У Львівській області сьогодні зранку під час повітряної тривоги (близько 05:20) силами ППО було збито один дрон-камікадзе. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Інформація уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА.

У Запорізькій області вночі були "прильоти" чотирьох ракет С-300 поблизу одного з сіл Запорізького району. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

У Сумській області вчора за день 157 снарядів та мін спрямували росіяни на прикордоння. Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади.

У Дніпропетровській області відбито атаку ворожих дронів. Збили усі вісім "шахедів", які ворог скерував на область. Сьогодні росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили по чотирьох громадах – Нікопольській, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській. Минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки, господарчі споруди, автівки, газогін та лінія електропередач.

У Харківській області сьогодні зранку в Чугуєві зафіксували чотири влучання на відкритій території, на щастя, без жертв. Протягом доби окупанти знову завдавали удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих. Піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Вчора в Ізюмі на міні підірвався чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізовано.

У Луганській області відбито сім атак противника, під час яких ворог 19 обстріляв наші позиції з артилерії та мінометів. Завдав одного авіаудару. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів. Тим часом так званий уряд "ЛНР" повідомив про внесення змін до "державної цільової програми з відновлення об'єктів житлового фонду, соціальної сфери та інфраструктури звільнених територій "лнр". Ними, зокрема, передбачається відновити на території міст Щастя та Рубіжне чотири багатоквартирні житлові будинки.

Слід зазначити, що лише за попередніми підрахунками, на території Луганщини російською агресією пошкоджено або повністю зруйновано близько 3 200 багатоповерхівок.

У Донецькій області вчора ввечері було шість ракетних ударів по Покровську. Пошкоджена школа і приватні будинки. Вночі – обстріли обстріли Торецької громади, особливо напружено в районі селищ Нью-Йорк, Північне, Південне, Курдюмівка, Шуми та м. Залізне. На ранок знову розпочалися обстріли. Вночі – артилерійські обстріли м.Красногорівка, м. Мар'їнка, с. Констянтинівка, с. Максимільянівка, Мар'їнської ТГ.

В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста. На ранок відбувся масований артобстріл центральної частини міста, з РСЗВ "Град" – влучання у центральний район. В деокупованих громадах роздають гуманітарну й матеріальну допомогу, відновлюють електрику. За добу на Донеччині: вісім загиблих, 14 поранених.

Уночі ворог обстріляв один з районів Миколаєва ракетами типу С-300, внаслідок чого зруйновано складське приміщення, пошкоджено адміністративну будівлю та автівки, які стояли поруч. Також через ракетний удар виникла пожежа ще одного складського приміщення, яка була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Також сьогодні вночі і зранку – обстріли населеного пункту Широківської громади. Влучання в уже зруйновані будівлі та по відкритих територіях. Постраждалих немає.

У Херсонській області минулої доби воїни 61-ї окремої піхотної степової бригади Оперативного командування "Південь" ЗСУ визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району.

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти області. Під удари ворога потрапили села Бериславського району. Військові Росії обстріляли з артилерії та мінометів житлові квартали. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві жителі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.