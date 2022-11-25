Рішення про надання Україні систем ППО Patriot має ухвалювати уряд Польщі, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot.

Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей", – заявив Столтенберг на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня.

За його словами, НАТО наростило присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.

"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності, і це включає також системи протиповітряної оборони, літаки, системи ППО, такі як Patriot. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи", – сказав генсек.

На зустрічі наступного тижня Столтенберг буде переконувати союзників збільшити підтримку України, і не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями", – заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні запропоновані Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot.

На думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня, відповідаючи на питання про адресовану Німеччині пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Patriot.