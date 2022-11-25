Другий "батальйон Відень": журналісти опублікували дані про "віп-біженців" у Австрії

Низка колишніх українських політиків і посадовців нині перебувають у Відні. Зокрема Денис Чернишов, колишній заступник міністра юстиції, був посадовцем Укргазбанку. Нині в розшуку у справі про розкрадання 200 млн гривень.

Також у Відні був помічений колишній керівник НБУ Кирило Шевченко, який також оголошений в розшук. Про це йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

За даними журналістів, Шевченко у Відні також зустрічався з ексдепутатом Олександром Грановським (БПП).

"Окрім Шевченка та Чернишова тут, у Відні. Можна зустріти й інших відомих українців, які перебувають у розшуку", – зазначив журналіст Михайло Ткач.

У першій частині "Батальйону Відень" йшлося про перебування в Австрії аграрного великого бізнесмена Олега Бахматюка та ексголови Конституційного суду Тупицького. Також у столиці Австрії був Ігор Петрашко – ексміністр сільського господарства. Помічали Бахматюка і в компанії головного редактора проросійського підсанкційного медіа "Страна" Ігоря Гужви. Гужва з України втік ще в 2017 році.

За даними журналістів, Бахматюк мешкає у Відні вже три роки.

У одном з віденських готелів помітили й підприємця і колекціонера Ігоря Воронова. Він мав зустріч з чоловіком, якого біля готелю чекала машина на українських номерах, якою користується екснардеп Дмитро Андрієвський (БПП).

Також у готелі зустріли зятя лідерки "Батьківщини" – Артура Чечьоткіна. Донька Юлії Тимошенко нині, за даними журналістів, мешкає в Дубаї.

Окрім того, у Відні зустріли брата відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана – Максима. Загалом в столиці Австрії за декілька годин у будній день нарахували близько 20 авто преміум-класу з українськими номерами, більшість із них ховалися у паркінгу. Також велику кількість авто на українських номерах помітили біля однієї зі шкіл.

Також зафіксували голову правління київміськбуд Ігоря Кушніра. Крім того, помітили авто, зареєстроване на фармфірму "Дарниця". На ньому їздила сестра очільника "Дарниці" з чоловіком Огньовим.

У Відні знову був зафіксований Олександр Тупицький. Також був помічений Олександр Волков, екссоратник Леоніда Кучми, авто компанії сина ексспікера Ради Івана Литвина, який одружений на донці звинуваченого в держзраді нардепа Андрія Деркача.

"Загалом у Відні майже неможливо проїхатись по одній з центральний вулиць і не зустріти бодай одну автівку преміум-класу на українських номерах", – зазначив Ткач.

Нагадаємо, 17 серпня журналісти Української правди підготували сюжет про те, що попри повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, українські бізнесмени, політики й народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег. ДБР відкрила за цим фактом провадження.