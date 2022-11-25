Мобілізовані росіяни зазнали значних втрат при виконанні завдань біля Сватового і Бахмута, – МО Британії

Чимала кількість окупантів була відправлена на війну без перевірки здоровʼя, з хронічними захворюваннями.

Більшість мобілізованих росіян мали досвід військової служби, але не всі. Крім того, численні дані свідчать про мобілізацію без належної перевірки стану здоровʼя – чимало окупантів змушені служити з серйозними хронічними захворюваннями.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначили, що мобілізовані, ймовірно, зазнали особливо значних втрат після того, як копали окопи під артилерійським обстрілом біля Сватового Луганської області.

У Донецькій області резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів добре встановлених українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

Британські військові припускають, що Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, як все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wz2UeI268x — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 25, 2022

Раніше Радіо Свобода писало, що щонайменше 12 мобілізованих росіян написали своєму командуванню рапорти про відмову від участі в бойових діях на передовій. Окупанти просили перевести їх у тил, бо не мають підготовки для боїв.