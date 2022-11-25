У Києві 50% житлового фонду – в режимі аварійного відключення електроенергії

Станом на 8:30 50% житлового фонду Києва працювало в режимі аварійного відключення електроенергії.

Водопостачання в столиці відновлено повністю. Однак у деяких споживачів все ще може спостерігатися понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах, повідомили в Телеграм Київської міської військової адміністрації.

"Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі", – заявили в повідомленні.

Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Звʼязок зʼявиться в усіх районах, коли стабілізується система.

Нагадаємо, столичні енергетики закликали мешканців не користуватися ліфтами. Під час екстрених відключень графіки не діють, тож неможливо знати, в який момент вимкнеться постачання.