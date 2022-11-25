На Харківщині за час відсутності електрики народилося 16 немовлят

11 – у Харкові та ще п'яеро – у районах.

За час відсутності енергопостачання, води та опалення у Харкові та області народилися 16 немовлят.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ОВА.

"Зокрема, 11 немовлят народилися у Харкові та п'ятьох районах області", – йдеться у повідомленні.

По дві дитини народилося в Харкові, в обласній клінічній лікарні та у міських пологових будинках №6 та №7. Ще п'ятеро малюків – у міському перинатальному центрі.

По одній дитині народилося у Краснограді, Лозовій, Мерефі та двоє – у Первомайському.

Нагадаємо, в Києві з початку повномасштабної війни одружилися 19 669 пар і народилися 11 304 малюки.